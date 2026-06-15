A empresária Júlia Galvão, proprietária da marca de roupas Ambrô, localizada no Setor Marista, em Goiânia, quebrou o silêncio após ser vítima de um desvio financeiro que ultrapassa os R$ 200 mil. O caso, que resultou na prisão de uma funcionária de confiança, ganhou repercussão após a empresária desabafar nas redes sociais sobre o impacto emocional e financeiro do golpe, ocorrido em um momento de extrema vulnerabilidade familiar.\nO POPULAR reuniu os principais pontos da investigação, os valores apurados e os argumentos da defesa.\nO que se sabe até agora\nO valor do prejuízo\nInicialmente, a Polícia Civil divulgou um desvio de R$ 137 mil realizados via Pix para contas da suspeita e de familiares. No entanto, uma auditoria interna da empresa revelou um rombo maior: outros R$ 68 mil foram gastos em compras parceladas com o cartão de crédito corporativo, totalizando R$ 205 mil em prejuízos.