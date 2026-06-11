Mulher suspeita de desviar dinheiro e usar cartão corporativo para gastos pessoais era próxima da proprietária da empresa (Reprodução/Instagram da Polícia Civil de Goiás e Reprodução/Instagram Júlia Galvão)\nUma funcionária suspeita de desviar R$ 200 mil reais da empresa em que trabalhava era muito próxima da empresária e chegou a ir ao casamento dela. Em vídeo divulgado nas redes sociais, a proprietária, Júlia Galvão, falou sobre o caso: ‘Me arrebentou emocionalmente’.\nEm nota enviada ao jornal O POPULAR, a defesa da investigada afirmou que está adotando as medidas judiciais cabíveis para esclarecer os fatos e restabelecer a liberdade, e que a suspeita é ré primária. A defesa ressalta que a investigada colabora com as autoridades e possui plenos vínculos com o distrito da culpa (leia a nota na íntegra ao final da matéria).