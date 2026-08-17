-POP_Fraude_CaixaSuper_140826 (1.3444760)\nA funcionária de um supermercado de Aparecida de Goiânia suspeita de desviar mais de R$ 500 mil do caixa do estabelecimento afirmou à Polícia Civil que conseguiu o dinheiro por meio de apostas no chamado “Jogo do Tigrinho”, segundo o delegado Henrique Berocan, responsável pelo caso. De acordo com o investigador, Alana Nepomuceno de Carvalho, de 22 anos, também enviava a colegas de trabalho supostas capturas de tela que mostrariam lucros obtidos com os jogos. Ela chegou a ser presa no dia 10 de agosto, mas foi liberada após passar por audiência de custódia.\nAo POPULAR, a defesa da investigada nega as acusações, afirmando que os valores divulgados não correspondem ao que consta no procedimento policial. Em nota, a advogada Débora Liberato afirma que o flagrante registrava suposto desvio de pouco mais de R$ 1 mil e contesta a existência de um prejuízo de R$ 500 mil (veja a nota completa ao fim da matéria).