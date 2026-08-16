-POP_Fraude_CaixaSuper_140826 (1.3444760)\nA funcionária Alana Nepomuceno de Carvalho, de 22 anos, suspeita de desviar R$ 500 mil do caixa do supermercado onde trabalhava no Parque Trindade, em Aparecida de Goiânia, ostentava uma vida de luxo incompatível com o salário. A jovem ainda comprou um carro zero-quilômetro para o namorado com o dinheiro do furto. As informações foram passadas pelo delegado Henrique Berocan ao repórter da TV Anhanguera, Lucas Barbosa.\nEla chegou a mostrar a conta bancária dela aberta para uma das colegas de profissão, mostrando que tinha cerca de R$ 60 mil na conta dela, sendo que ela recebe R$ 3 mil. Coisas que não batem com a renda dela e com o patrimônio”, revelou o investigador.\nAlana chegou a ser presa, mas foi liberada pela Justiça após passar por audiência de custódia. Ao POPULAR, a defesa da suspeita disse que as informações divulgadas sobre o caso não correspondem aos fatos e afirmou que todas as acusações serão contestadas pelos meios legais (leia a nota na íntegra ao final do texto).