O agente de sistema da Saneago, Clécio Lucas Gomes, de 65 anos, conhecido como Dedé da Saneago, morreu após se envolver em um acidente de moto, em Ceres, na região norte de Goiás. Ele estava internado desde 8 de dezembro, após colidir com um cachorro que invadiu a pista, e o impacto causou diversos ferimentos graves, segundo a família.\nAo POPULAR, a irmã do funcionário, Berenice Gomes disse que o acidente aconteceu no Setor Morada Verde. O cão de grande porte teria escapado do portão de casa e entrado na pista, ocasião em que Clécio não conseguiu frear a tempo, conforme o relato dela. Ele teve ferimentos nos rins, fígado, pulmão, na mão e quebrou um osso do rosto.\nClécio foi internado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e encaminhado ao Instituto de Medicina e Ciência de Ceres para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da unidade, onde ficou uma semana. Ainda em estado grave, a família o levou até o Hospital Dr. Domingos Mendes (Intervida), mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu na segunda-feira (22).