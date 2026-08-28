- operacao_furto (1.3449988)\nUm funcionário de uma concessionária de energia elétrica e dois empresários foram presos temporariamente durante uma operação da Polícia Civil. A investigação apura um esquema de furto de energia, associação criminosa, inserção de dados falsos em sistemas de informação, corrupção ativa e corrupção passiva em Goiás (veja o vídeo acima).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar. A Equatorial informou em nota que que repudia qualquer desvio de conduta, "especialmente práticas ilícitas que contrariem os princípios éticos, legais e operacionais da companhia". Acrescentou que acompanha e apoia as ações das autoridades policiais desde o início da investigação, prestando os esclarecimentos e o suporte necessários (veja a nota completa no final).