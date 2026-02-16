Um funcionário do setor de manutenção da Metrobus Transporte Coletivo S.A. morreu na madrugada desta segunda-feira (16), dias após sofrer um acidente de trabalho na garagem da empresa, quando um ônibus caiu sobre ele durante a execução de um serviço. O colaborador, identificado como Nadir Oliveira Lima, trabalhava na companhia havia cerca de 40 anos.\nAssista a matéria da TV Anhanguera:\nEm nota enviada ao POPULAR, a Metrobus informou que o funcionário construiu “uma trajetória sólida ao longo de quase 40 anos de dedicação”, marcada por comprometimento, profissionalismo e relevante contribuição às atividades da empresa (confira a íntegra da nota ao final da matéria).\nA companhia afirmou ainda que, desde a confirmação do ocorrido, está adotando medidas para apurar rigorosamente as circunstâncias do acidente e prestar apoio à família.