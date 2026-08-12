Fernando Moreira de Souza, 32 anos (Reprodução / Instagram Weber Enxovais)\nUm funcionário de uma loja de enxovais morreu em um acidente envolvendo uma van e uma carreta bitrem na manhã desta terça-feira (11), na GO-330, entre Ipameri e Catalão, na região Sudeste de Goiás. A vítima foi identificada pelos familiares como Fernando Moreira de Souza, que trabalhava na Weber Enxovais.\nEm nota publicada nas redes sociais, a empresa lamentou a morte do funcionário. Fernando foi descrito como uma pessoa dedicada, alegre, respeitosa e comprometida.\nFernando era sinônimo de dedicação, alegria, respeito e comprometimento. Sua presença deixará saudades eternas em todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”, diz um trecho da homenagem.\nMulher que morreu após passar mal em academia sofreu AVC e aneurisma, diz família