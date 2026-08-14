O acidente aconteceu no sentido de Ipameri para Catalão, na zona rural de Ipameri (Arquivo pessoal / Nicole Carvalho)\nO funcionário de uma loja de enxovais, Fernando Moreira de Souza, é lembrado por colegas de trabalho como alguém que ‘conquistava as pessoas’. Ele morreu em um acidente envolvendo uma van e uma carreta bitrem na manhã de terça-feira (11), na GO-330, entre Ipameri e Catalão, na região Sudeste de Goiás.\nEm entrevista ao POPULAR, a Weber Enxovais informou que ele era atencioso. “O Fernando era uma pessoa muito especial para nós aqui na empresa. Um profissional dedicado, sempre prestativo, com um coração generoso e tratava todos com muito respeito e atenção. No convívio diário, ele conquistava as pessoas com a sua forma de ser e acabou se tornando mais do que um colega de trabalho: virou um amigo”, informou a empresa.