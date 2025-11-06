-Choque poste (1.3333296)\nO funcionário de uma empresa de telecomunicações levou um choque na luminária de um poste e chegou a ficar pendurado. O caso aconteceu nessa quarta-feira (5) na Avenida Progresso, no Setor Jardim Monte Cristo, em Aparecida de Goiânia. Apesar do susto, o trabalhador passa bem. Um vídeo mostra o momento do acidente (assista acima).\nAs imagens mostram o técnico pendurado perto da luminária do poste. Em certo momento, é possível ver o homem se debatendo com a descarga elétrica. Em seguida, um colega de trabalho sobe na escada e socorre a vítima. Equipes dos bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para prestar atendimento.\nEm nota, a Equatorial Goiás disse que lamenta o ocorrido e foi acionada após um registro de falta de energia no setor. A concessionária também informou que a vítima é da empresa privada Gyn Net Work (leia na íntegra ao final da reportagem).