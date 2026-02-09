-funcionario_aguas_lindas_concreto (1.3372226)\nUm funcionário, de 36 anos, morreu nesta segunda-feira (9) enquanto limpava uma máquina de misturar concreto em em uma fábrica de pré-moldados de Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O maquinário foi ligado acidentalmente por um colega que não percebeu a manutenção, conforme relato dado à Polícia Civil (PC). Imagens mostram o momento em que o homem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros para o socorro (veja o vídeo acima).\nEm nota ao POPULAR, a Sfera Constrututora e Incorporadora lamentou a morte do funcionário e disse que está prestando apoio à família dele. Acrescentou que a empresa já está em contato com as autoridades competentes e coopera integralmente para a apuração detalhada das causas desta fatalidade (veja a nota completa no final).