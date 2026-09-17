Renato Silva, o Galego, de 31 anos. (Arquivo pessoal)\nO funcionário que morreu durante um assalto a uma joalheria que deixou quatro mortos, em Goiânia, era trabalhador e humilde, segundo depoimentos de amigos nas redes sociais. Fabricador de joias, Renato Silva, o Galego, de 31 anos, é lembrado por amigos como um profissional “acima da média”, reconhecido pelo serviço "impecável". Ele deixa esposa e duas filhas.\nGalego. Um molecão acima da média. não tem nem o que falar. Energia boa, trabalhador, bom de serviço. Há poucas vezes na minha vida eu consegui ver alguma equipe trabalhar tão alinhada, tão alegre, tão top como era o ambiente ali da fábrica com os meninos. Todo mundo que conhece aquele menino sabe o quanto ele é bom. Um trabalhador igual a gente, ralador”, disse o empresário Victor Hugo.