Rogério Luiz Fonseca, de 37 anos, funcionário de uma empresa terceirizada da Equatorial Goiás, morreu após levar um choque elétrico enquanto trabalhava, no Setor Comendador Walmor, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. O acidente ocorreu por volta das 11h40 deste domingo (5).
Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, ao chegar ao local, encontrou a vítima já sem vida, dentro de um guindaste.
Informou ainda que ele usava equipamentos de proteção individual (EPIs), mas ainda não há detalhes sobre o ocorrido. O médico do Samu confirmou o óbito e acionou o Instituto Médico Legal (IML).