Vítima foi encontrada carbonizada quando os socorristas chegaram (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nUm funcionário terceirizado da Equatorial, de 55 anos, morreu carbonizado nesta terça-feira (3) após sofrer um choque elétrico durante o serviço de manutenção, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana de Goiânia. A Polícia Civil apura a causa do acidente.\nEm nota, a Equatorial lamentou a morte do colaborador da empresa Remo. Informou que assim que tomou conhecimento do ocorrido, adotou as providências cabíveis e segue colaborando com as autoridades competentes para a apuração dos fatos, juntamente com a empresa terceirizada (veja a nota completa no final da matéria).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 14h40, no Setor Bandeirantes. Segundo os militares, quando a guarnição chegou ao local, o homem já estava inconsciente e carbonizado, encontrado dentro do cesto de um caminhão.