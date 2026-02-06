Eletricista Gilson Messias da Silva, de 55 anos, que morreu após choque (Arquivo pessoal / Iarly Messias)\nO funcionário terceirizado da Equatorial, Gilson Messias da Silva, de 55 anos, que morreu carbonizado após sofrer um choque elétrico, em Aparecida de Goiânia, era uma pessoa que sempre estava de “bom humor” e adorava brincar com os colegas de trabalho, segundo a família. O eletricista atuava há mais de 25 anos na área e trabalhou em vários estados.\nEle era sempre alegre, de bom humor. Uma pessoa boa, de bem, trabalhador. Gostava de tirar um sarro com os colegas”, disse ao POPULAR o sobrinho dele, Iarly Messias.\nConforme o familiar, o tio estava feliz, pois havia se casado novamente há quatro anos e morava no Parque Tremendão, em Goiânia: “Agora que ele tinha se casado com a mulher certa, aconteceu essa tragédia”, afirmou Iarly.