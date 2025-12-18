Policiais da PC realizando buscas e apreensões nas casas dos suspeitos (Divulgação/ Polícia Civil de Goiás (PCGO))\nDois funcionários ‘de confiança’ são suspeitos de desviar mais de R$1 milhão de uma empresa de engenharia de telecomunicações, em Aparecida de Goiânia. Ambos foram alvo de mandados de busca e apreensão em suas casas e quebra de sigilo fiscal e bancário.\nPor não terem os nomes divulgados pela Polícia Civil, a reportagem não localizou a defesa dos suspeitos.\nDe acordo com o delegado Igomar Caetano, um deles era diretor geral e o outro tinha um cargo de coordenação de uma diretoria e podem responder pelos crimes de apropriação indevida, estelionato e falsidade ideológica. (Veja relato do delegado abaixo).\n-Delegado Igomar (1.3351479)\nEles combinavam com os prestadores, passavam para a empresa que eles trabalhavam e embutiam comissões nos valores. Depois eles emitiam notas fiscais no valor correto para o prestador de serviço, porque tinham vários prestadores de serviço que prestam serviço para essa empresa”, explicou.