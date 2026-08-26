-Vídeo aplausos (1.3449192)\nEmoção e salvas de palmas marcaram a despedida de Fábio Alves Barbosa e Neifa Freitas de Farias Alves, ambos de 50 anos, no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. O casal, que teve os órgãos doados, foi homenageado por funcionários da unidade durante a passagem das macas pelos corredores. Os dois morreram após serem atropelados por um adolescente bêbado na capital.\nAs imagens foram registradas pela coordenação do hospital e enviadas ao POPULAR pelos familiares. No vídeo gravado nesta terça-feira (25), Fábio aparece deixando a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em direção ao centro cirúrgico para a captação dos órgãos. Já no registro de sexta-feira (21), funcionários aplaudem enquanto a maca com os órgãos de Neifa é conduzida pela unidade (assista acima).