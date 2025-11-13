Três funcionários do Centro de Operações da concessionária foram indiciados por homicídio culposo e lesão corporal culposa (Reprodução / TV Anhanguera e Arquivo pessoal / Eduardo Henrique)\nA Polícia Civil concluiu o inquérito do caso da jovem Nathaly Rodrigues do Nascimento, de 17 anos, que morreu vítima de descarga elétrica após pisar em um fio escondido em uma rua alagada no centro de Goiânia. Em entrevista à CBN Goiânia, o delegado Fernando Martins, responsável pelo caso, falou acerca do encerramento das investigações.\nDurante as investigações, com base na telemetria do próprio sistema operacional da distribuidora de energia elétrica de Goiás (Equatorial Goiás) e nos nossos laudos periciais, concluímos que o manual de prevenções e ações de primeiro impacto da concessionária não é o mais adequado. Porque dentro desse manual fala que quando houver qualquer interrupção de energia, descarga ou qualquer fator, eles primeiro tentam fazer manobras remotas, diretamente lá do centro de operações para só depois enviar equipes em campo”, declarou o investigador.