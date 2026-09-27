Fieg destacou seu papel histórico no fortalecimento do agronegócio e da economia goiana (Reprodução/Instagram Pite Clube)\nO empresário, agropecuarista e ex-dirigente esportivo Expedito Stival Sobrinho, conhecido como Pite, morreu neste domingo (27), aos 86 anos, em Goiás. Pioneiro do setor sucroalcooleiro no estado e fundador do Pite Clube, ele teve a morte lamentada pela Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), que destacou seu papel histórico no fortalecimento do agronegócio e da economia goiana.\nEm nota oficial, a entidade ressaltou que Pite atuou de forma pioneira na consolidação do agronegócio e da indústria sucroenergética em Goiás e no país, além de ter liderado uma usina em Itapuranga, na região central do estado. A Fieg pontuou ainda o perfil multifacetado do empresário, apontando que sua trajetória contribuiu decisivamente para o crescimento da produção goiana.