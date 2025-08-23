Rosa Alzira (Reprodução / Instagram da Sonho Meu)\nA empresária Rosa Alzira, de 80 anos, fundadora da confeitaria Sonho Meu, teve a morte divulgada na manhã deste sábado (23). Tradicional em Goiânia, a empresa comunicou o falecimento por meio das redes sociais e causou comoção.\nCom o coração apertado, comunicamos o falecimento da nossa querida Rosa Alzira. Ela foi uma pessoa muito amada e deixa lembranças que permanecerão para sempre em nossos corações. Que Deus conceda força e consolo aos familiares e amigos nesta hora de dor”, publicou a confeitaria.\nA causa da morte não foi divulgada até a última atualização desta reportagem. A morte de Rosa comoveu familiares, colegas de profissão e clientes. O governador Ronaldo Caido (União Brasil) e a primeira-dama, Gracinha, também prestaram homenagens a ela.