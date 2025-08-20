A Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc) entregará a gestão das três maternidades municipais de Goiânia em 29 de agosto. De acordo com nota assinada em conjunto pela fundação e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), serão realizadas agendas de alinhamento para a transição até 28 de agosto. Edição do POPULAR desta terça-feira (19) mostrou, em primeira mão, que a Prefeitura assinou, nesta segunda-feira (18), os termos de colaboração emergencial com as organizações sociais (OSs) que administrarão as maternidades municipais da capital.\nNo fim de julho, a gestão notificou a Fundahc sobre o fim dos contratos, após meses de desgaste com a Prefeitura. No dia 31, O POPULAR revelou quais OSs gerirão as maternidades da capital. O Instituto Patris receberá R$ 5,5 milhões mensais para administrar o HMDI; a Sociedade Beneficente São José (SBSJ) terá R$ 5,1 milhões para gerir o Hospital Municipal e Maternidade Célia Câmara (HMMCC); já a Associação Hospital Beneficente do Brasil (AHBB), R$1,9 milhão mensal para cuidar da Maternidade Nascer Cidadão (MNC).