Uma empresa que fornecia mão de obra médica especializada em ginecologia, obstetrícia e ultrassonografia para a Fundação de Apoio ao Hospital das Clínicas (Fundahc), responsável pela administração das maternidades municipais de Goiânia, acionou a instituição na Justiça para cobrar uma dívida de R$ 11,5 milhões. Na última terça-feira (2), uma decisão judicial autorizou a penhora de um imóvel pertencente à Fundahc, localizado no Setor Leste Universitário, para pagamento parcial da dívida. A decisão ainda pode ser contestada. A Fundahc alega que a dívida decorre da falta de repasses por parte da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).\nA Rocha Macedo Serviços Médicos Ltda. acionou a Justiça em agosto deste ano. De acordo com a ação, a Fundahc está inadimplente desde 2022, realizando pagamentos com atraso, de forma parcial ou, em alguns casos, nem mesmo efetuando-os. No documento, a empresa frisa que “já esgotaram todos os meios possíveis e amigáveis para ver-se paga as quantias mencionadas”.