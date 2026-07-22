Três suspeitos de envolvimento no furto a uma joalheria de um shopping center no Setor Marista, de Goiânia, no último domingo (19), foram presos na tarde desta segunda-feira (20) na Avenida Principal, em Santo Antônio do Descoberto, região do Entorno do Distrito Federal. Ronaldo Silva Aguiar, de 40 anos, e Rafael Santos Rodrigues, de 27 anos, são apontados pela Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) como coautores do furto, enquanto Nycolas Pessoa Rosa, de 26 anos, que estava junto no momento da prisão, foi detido quando as autoridades identificaram que possuía mandado de prisão em aberto.\nSegundo a própria polícia, pelo menos um de dois dos suspeitos, Ronaldo ou Rafael, participou do furto ocorrido em uma joalheria de um shopping na região norte de Goiânia, em fevereiro deste ano. Em 3 de julho, O POPULAR publicou reportagem sobre o inquérito da Polícia Civil recebido como denúncia pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), que teria sido uma ação de uma quadrilha conhecida como “Piratas do Shopping”, com base exatamente no município do Entorno do DF. O bando é especializado na prática desse tipo de crime e seus integrantes já se tornaram réus na Justiça por essa ocorrência.