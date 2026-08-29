Novo laudo da Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) reforça que as quatro gameleiras da Praça Mestre Maria Henriqueta Péclat, conhecida como Praça da Cirrose, no Setor Oeste, estão condenadas. O documento, assinado no dia 20 de agosto, determina que dois exemplares precisam ser cortados, enquanto os restantes passarão por poda e ficarão sob observação. A nova decisão diverge de uma vistoria realizada no dia 7 abril deste ano, em que o órgão recomendava apenas uma poda de limpeza e a manutenção dos exemplares.\nO primeiro laudo sobre as gameleiras saiu no dia 4 de novembro de 2024, após uma solicitação de retirada feita por Marcos Antonio Matheus, de 58 anos, dono da padaria Sonho de Mel, em cuja calçada ficam as árvores. Essa vistoria havia concluído que os exemplares apresentavam necrose, falta de área permeável para crescimento e risco de queda e também impunha o corte de dois deles e a poda dos outros. Apesar da liberação da Amma, a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) nunca realizou o corte.