-Prêmio Miron (1.3322709)\nHá 50 anos, Miron Vieira de Souza literalmente colocou um sorriso no rosto ao se tornar o primeiro goiano milionário na Loteria Esportiva, atualmente conhecida como Loteca. Á época, ele ganhou R$ 22 milhões de cruzeiros (mais de R$ 50 milhões na cotação de hoje). Após receber o maior prêmio pago até então no mundo a um apostador em jogo de prognósticos, a primeira coisa que ele fez foi colocar uma dentadura. Depois investiu em fazendas, gado, carros, equipamentos agrícolas e ajudou familiares.\nSaiba detalhes da vida do goiano que virou símbolo de loterias no País\nGanhador do 'maior prêmio de loteria do mundo', goiano Miron morre em Iporá\nDinheiro e fama\nMiron teve a vida transformada no dia 28 de outubro de 1975, quando acertou sozinho os 13 pontos no concurso 254. À época, o Vasco perdeu por 1 a 0 do América do Rio Grande do Norte, jogando no Rio. Nascido em Ivolândia, no Oeste de Goiás, Miron era comerciante e ficou famoso após sair em vários jornais. Com a fama, ele passou a receber cartas de todo o Brasil com pedidos de ajuda e de empréstimos e até apareceu um rapaz do Paraná garantindo ser parente dele.