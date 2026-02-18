-FOGO_GARAGEM_CANTORES (1.3375785)\nUma garagem usada pelas duplas Ícaro e Gilmar, Humberto e Ronaldo, e também pelo cantor Panda pegou fogo, em Goiânia. As chamas destruíram um ônibus e causaram danos estruturais no local, que fica ao lado de um hospital particular (veja o vídeo acima). Não houve registro de feridos, segundo a produtora dos cantores.\nO incêndio aconteceu na noite desta terça-feira (17), no Bairro Ipiranga. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando chegaram no local, constataram um ônibus completamente tomado pelas chamas, com intensa emissão de fumaça no interior do galpão.\nAo POPULAR, o motorista de aplicativo, Jefferson Costa disse que havia cilindro de gás próximo do lugar e os fios dos postes estavam dando curto-circuito.\nO combate ao incêndio ocorreu com duas linhas, priorizando o fim das chamas e a proteção de outros veículos na garagem, entre eles, uma carreta, um automóvel e outro ônibus. Durante a operação, a energia elétrica do imóvel foi desligada para garantir a segurança das equipes e utilizados aproximadamente 17 mil litros de água no combate.