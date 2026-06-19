Capitã da Polícia Militar de Goiás, Andréia Tavares, 39, aparece ao lado do marido, o gari da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), José Barros, 44 (Arquivo pessoal / Andréia Tavares )\nUm ensaio fotográfico feito para celebrar 25 anos de união emocionou internautas em Goiás. Nas imagens, a capitã da Polícia Militar de Goiás, Andréia Tavares, 39, aparece ao lado do marido, o gari da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), José Barros, 44. Vestidos com os uniformes das profissões que exercem com orgulho, os dois transformaram a comemoração em uma homenagem à trajetória construída juntos. Por trás das fotos que viralizaram nas redes sociais existe uma história marcada por desafios, sonhos e muito incentivo mútuo.\nEm entrevista ao jornal O POPULAR, Andréia contou que ela é natural de Itaituba, no Pará, enquanto José nasceu no Tocantins. Os dois se conheceram em 2001, por meio de uma amiga em comum, e desde então nunca mais se separaram. A capitã relembra até um episódio curioso que antecedeu o início do relacionamento. Segundo ela, dois anos antes de conhecer José pessoalmente, sonhou com ele.