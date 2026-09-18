-Vídeo Gari e Caramelo Anápolis (1.3457792)\nO gari Vanderlan José, que atua na coleta de lixo em Anápolis, a 55 km de Goiânia, tem divertido a internet ao registrar a amizade inusitada com um cachorro vira-lata caramelo durante o expediente de trabalho. Aos 46 anos, o trabalhador é conhecido nas redes e entre os colegas como "Mazzaropi", apelido de infância inspirado no humorista de mesmo nome, criador do personagem caipira Jeca.\nAs brincadeiras do gari com Joaquim, como o cão é chamado na Vila Jaiara, já acumulam milhões de visualizações. Em uma das gravações mais recentes, o animal "atrapalha" Vanderlan enquanto ele tenta despejar sacos de lixo no caminhão. Outros vídeos mostram o gari rolando no chão para recuperar a luva disputada pelo cachorro, que também costuma brincar com o boné do profissional ou tentar abocanhar as sacolas (Veja o vídeo acima).