Capitã da Polícia Militar de Goiás, Andréia Tavares, 39, aparece ao lado do marido, o gari da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), José Barros, 44 (Arquivo pessoal / Andréia Tavares )\nUm gari que viralizou com fotos do ensaio de 25 anos de casamento com sua esposa policial, recolhia livros encontrados durante a coleta de lixo para ajudar a mulher com o sonho de se formar em Direito e se tornar policial.\nEm vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura de Goiânia, a capitã da Polícia Militar de Goiás, Andreia Guimarães Tavares, contou que o marido sabia que ela queria fazer uma faculdade e deu apoio para que ela conseguisse.\n"A gente não tinha dinheiro para pagar cursinho, para comprar livros, nem nada. E ele varrendo rua, encontrava os lixos descartáveis e levava para casa. E foi com esses livros, que eu tenho até hoje alguns em casa, que eu estudei para o Enem", afirmou.