-Vídeo POP GARI (1.3457688)\nO gari Luiz Junio Cardoso Telles, de 36 anos, celebrou a formação em Enfermagem de um jeito singular. Vestindo com orgulho o uniforme da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), ele posou para as fotos de sua formatura e emocionou familiares e colegas de trabalho.\nAo POPULAR, Luiz explicou que foi a forma que encontrou de homenagear a mãe, agradecer aos companheiros de trabalho e dar uma resposta simbólica àqueles que, no início do curso, diziam que ele "não passaria de um mero gari".\nQuando comecei a faculdade, ouvia que não adiantava estudar, que eu não passaria de um mero gari. Já que diziam que eu não seria nada além disso, decidi levar o uniforme para agradecer aos amigos que me apoiaram e homenagear a minha mãe, que sempre sonhou com a minha formatura. Foi um gesto de gratidão ao pessoal que esteve ao meu lado no trabalho, insistindo para que eu concluísse os estudos", contou Luiz.