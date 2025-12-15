-POP_Agresao_Garis_151225 (1.3350072)\nGaris foram agredidos por lutadores de jiu-jitsu após se recusarem a pegar sacos de lixo rasgados, segundo a polícia. As agressões aos profissionais de limpeza urbana aconteceram na porta de uma academia de jiu-jitsu localizada no bairro Jardim América, em Goiânia (assista ao vídeo acima).\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, com isso, o POPULAR não conseguiu contato com a defesa deles. A agressão aconteceu no último sábado (14), no Jardim América.\nA reportagem entrou em contato com a academia, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem. Em nota enviada à TV Anhanguera, a academia disse que não houve agressão física, armas ou qualquer conduta criminosa, apenas agressão verbal e repudia o uso de imagens fora de qualquer contexto.