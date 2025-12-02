-Vídeo momento da agressão na saída do motel (1.3344387)\nUma garota de programa foi espancada por dois homens durante a saída de um motel em Aparecida de Goiânia. Conforme a Polícia Militar de Goiás (PMGO), um dos suspeitos morreu durante um confronto em uma área de mata em Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia.\nComo não tiveram os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa.\nA mulher foi levada com ferimentos na cabeça para o Hospital de Urgências de Goiás (Hugo). Em nota enviada à reportagem, a unidade de saúde informou que por respeito à privacidade e ao sigilo, não fornece informações sobre atendimentos médicos.\nA agressão aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°) na avenida Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Nossa Senhora de Lourdes e o confronto por volta das 17h, em Trindade. O outro suspeito foi preso e confessou o crime.