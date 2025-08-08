Jovem foi espancada até a morte em boate de Anápolis, segundo a polícia (Reprodução/TV Anhanguera)\nA irmã de Larissa Cristina Nunes da Silva, de 23 anos, morta em uma casa noturna na cidade de Anápolis, disse em entrevista à TV Anhanguera que a jovem deixou quatro filhos e pediu justiça pela morte da irmã. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira (5), no Bairro Calixtolândia.\nSão quatro crianças agora que estão chorando a morte da mãe. Eu quero pedir justiça. Se existe justiça nesse país que seja feita”, desabafou a irmã.\nDe acordo com a Polícia Civil, três pessoas foram presas em flagrante suspeitas de homicídio qualificado, sendo duas mulheres e um homem. O delegado Jefferson Matson disse que o ataque que causou a morte da jovem foi encomendado pela gerente do estabelecimento comercial.