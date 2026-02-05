Um relatório elaborado no final de janeiro pela Secretaria Municipal de Articulação Institucional e Captação (Secap) de Goiânia apontou uma série de problemas na execução de um termo de fomento assinado pela pasta junto à Associação Goiana de Atualização e Realização do Cidadão (Agarc), a partir de uma emenda impositiva da vereadora Leia Klebia (Podemos) no valor de R$ 950 mil. Os mais graves são a mudança no serviço executado em relação ao que estava previsto e a realização das atividades fora do prazo estipulado no contrato.\nOriginalmente, o recurso seria usado para apoio estrutural da 34ª edição do Conectados, um evento voltado para o público evangélico jovem realizado anualmente pela Assembleia de Deus Ministério Madureira – Campo de Campinas (AD Campinas). Após O POPULAR publicar em agosto reportagem revelando a destinação da emenda, o líder da AD Campinas, bispo Oídes José do Carmo, dispensou o apoio da Agarc. Para não perder o recurso, que foi repassado em 22 de agosto, a Agarc apresentou um novo plano de trabalho, com a oferta de cursos de capacitação profissional.