-VÍDEO: Onça com três patas e a nova moradora de instituto em Corumbá de Goiás (1.3382725)\nUm gato mourisco com três patas é o novo morador do Instituto Nex, espaço dedicado à proteção e ao resgate de felinos ameaçados de extinção, localizado em Corumbá de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O animal, chamado Iago, foi acolhido recentemente e já se adaptou ao novo lar, mesmo após perder uma das patas (veja o vídeo acima). As imagens e informações foram divulgadas pela TV Anhanguera.\nConhecido também como jaguarundi, o gato mourisco é parente de espécies como a onça‑pintada e a onça‑parda, mas possui características próprias. O corpo mais alongado, o olhar marcante e os movimentos ágeis ajudam a identificar o felino, que é considerado de difícil observação na natureza.\nDe acordo com informações da coordenadora de projetos do Instituto Nex, Daniela Gianni, à TV, a espécie não está entre as mais ameaçadas atualmente, mas já aparece em listas de conservação como vulnerável.