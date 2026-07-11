Quatro bases da Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia passam por processo de reestruturação com apoio da iniciativa privada. A medida faz parte de um projeto de modernização das instalações da corporação. Além do suporte de empresas, os agentes também receberam recursos por meio de emendas parlamentares e apoio de moradores e comerciantes das regiões próximas aos prédios.\nUm exemplo é a nova sede da 2ª Unidade de Comando Regional, inaugurada nesta sexta-feira (10), no Residencial Carlos de Freitas. A estrutura contou com o apoio de uma empresa do setor imobiliário, além da doação do imóvel localizado em uma praça ao município. Ao todo, a MAC Empreendimentos investiu R$ 2,5 milhões na construção da unidade, que contará com seis viaturas e 53 agentes.\nAlém da instalação na região leste da capital, a Coordenadoria de Educação e Fiscalização de Trânsito (Ceftran) da GCM também recebeu uma nova base administrativa por meio do mesmo modelo de parceria. A sede, localizada no antigo Batalhão Maria da Penha, no Setor Coimbra, foi reestruturada com investimento de R$ 60 mil, com apoio de um supermercado da região.