Um idoso de 78 anos foi morto dentro de casa pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo a corporação, ele era procurado por uma tentativa de homicídio, resistiu à abordagem e teria avançado contra os agentes com uma arma branca. O caso ocorreu na madrugada da última sexta-feira (5) e ganhou repercussão após a divulgação de um vídeo gravado pela filha do idoso, que registrou a ação da GCM. Especialistas ouvidos pelo POPULAR apontam a necessidade de apuração para verificar se a atuação da corporação observou os limites legais.\nNo vídeo, divulgado pela TV Anhanguera, é possível ver pelo menos quatro agentes da GCM dentro da casa. Dois deles estão com armas apontadas para dentro de um quarto, onde o idoso se encontra e de onde a voz dele é ouvida. “Pai, eu to aqui, pai. Pai, vai lá, pai. Responde bonitinho, pai. Eu to aqui”, disse. Então, o idoso responde: “Filha, eu não sou ladrão”. A mulher responde que sabe. “Pai, não reage, pai. Pra você não ser machucado, pai. Por favor”, pede a mulher. O idoso chega a pedir à filha para entrar em seu quarto, mas ela se recusa. Ao ser questionada por um agente se tem medo do pai, ela diz que tem medo de armas. Depois, é possível ouvir o barulho de uma arma de choque e de uma de fogo. Quando a filha sai da casa chorando, outro tiro é ouvido no vídeo.