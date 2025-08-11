Profissionais se reuniram para cantar parabéns pelo quarto mês de vida das meninas e formaram um corredor de aplausos para celebrar a recuperação. (Divulgação/ Hecad)\nAs gêmeas siamesas Yasmin Vitória e Eliza Vitória receberam alta. As duas irmãs ficaram 107 dias internadas no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) e neste sábado (9), receberam alta médica. Apesar da liberação dos médicos, as gêmeas apenas puderam sair do hospital neste domingo (10).\nAo POPULAR, o médico Zacharias Calil contou que as gêmeas estão ótimas e agora é seguir com os cuidados clínicos. Ele destacou também a alimentação das gêmeas que precisa continuar seguindo com um leite especial.\nElas estão ótimas, por enquanto não vai precisar de outro procedimento. Agora é apenas seguir com os cuidados clínicos. E, claro, é necessário ter paciência, cuidar da alimentação e dar os alimentos adequados. Por exemplo, elas têm uma certa tolerância ao leite, e é necessário continuarem tomando um leite especial.", explicou o médico.