Bebês siameses unidos pelo abdômen nasceram em Goiânia (Reprodução/TV Anhanguera)\nBernardo e Eduardo, gêmeos siameses nascidos em maio no Hospital Estadual da Mulher (Hemu), em Goiânia, morreram após complicações causadas por uma infecção contraída por um deles. O falecimento dos bebês, que eram unidos pelo abdômen, foi confirmado neste domingo (7) pelo médico Zacharias Calil em suas redes sociais. De acordo com o médico, os gêmeos morreram no sábado (6).\nAo POPULAR, Calil explicou que, no sábado, o Bernardo apresentou um quadro infeccioso grave, chamado de enterocolite necrotizante intestinal. Logo em seguida, ele teve uma parada cardíaca irreversível.\nEles estavam bem, até tinham programado a cirurgia porque tinham uma alteração renal. Um deles urinava muito e o outro urinava pouco. O Bernardo teve uma alteração muito séria e apresentou um quadro infeccioso, então trocamos o antibiótico para um mais potente e tal, e mesmo assim ele desenvolveu um quadro infeccioso e a parte intestinal complicou', explicou o médico.