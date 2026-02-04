O general aposentado do Exército Paulo Sérgio Iglessias, de 67 anos, morreu afogado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no norte de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a embarcação onde ele estava, na companhia de outras três pessoas, naufragou na região do Aranha, na zona rural do município, na noite de segunda-feira (2).\nA Paróquia Nossa Senhora da Abadia, por meio de nota, informou que Paulo Sérgio estava em uma pescaria com os padres Luvanor e Gilson Jardene e um jovem, em uma canoa.\nPorém, por volta das 16h, eles foram surpreendidos por uma forte tempestade de vento, que virou a embarcação (veja a íntegra da nota ao final desta reportagem). Os outros três tripulantes foram resgatados com vida, segundo os bombeiros.\nCriança morre afogada em lago de Caldas Novas