O general aposentado do Exército Paulo Sérgio Iglessias, de 67 anos, que morreu afogado no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia, no norte de Goiás, participava de uma pescaria com dois padres e um jovem quando o grupo foi surpreendido por ventos intensos, o que fez a embarcação virar, na tarde da segunda-feira (2).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) em apuração do repórter Nielton Santos, do POPULAR, a canoa naufragou na região da Fazenda Aranha, na zona rural do município. Além de Iglessias, estavam na embarcação os padres Luvanor e Gilson Jardene e o jovem Mateus, da cidade de Uruaçu.\nOs dois sacerdotes e o jovem conseguiram nadar até a margem e foram resgatados com vida. Paulo Sérgio Iglessias, no entanto, não conseguiu chegar à margem e morreu por afogamento.\nA Paróquia Nossa Senhora da Abadia informou, por meio de nota, que o grupo pescava na região do Quebra-Pau quando, por volta das 16h, a tempestade provocou o tombamento da canoa.