-Homem mata sogro na farmácia (1.3363757)\nO genro, acusado de matar o sogro a tiros em uma farmácia, em Goiânia, foi condenado a 17 anos por júri popular nesta terça-feira (20). Câmeras de segurança registraram quando Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 30 anos, entrou no estabelecimento do pai da sua então namorada, a empresária Kennia Yanka, e fez vários disparos contra João Rosário Leão, 63 anos (veja vídeo acima).\nO advogado de Felipe Gabriel, Allan Hahnemann, informou ao POPULAR, nesta terça-feira, que irá recorrer da decisão. “Nós iremos entrar com recurso de apelação, buscando a nulidade do júri. A defesa entende que, como nulidade processual, o juiz desrespeitou diversas prerrogativas legais da defesa”, alegou.\nSegundo Hahnemann, o júri se estendeu até quase 3h da madrugada. Antes da audiência, Hahnemann pontuou que contaria com suporte de profissionais de psicologia jurídica e forense para “esclarecer o histórico de transtornos mentais” do cliente. “Bem como as condições psíquicas em que ele se encontrava no momento dos fatos”, citou em nota.