-POP_AdvogadaJatai_171125 (1.3337794)\nGentil e alegre, assim era conhecida, Laira Susi Fernandes Pinho, de 37 anos, que morreu em decorrência de um câncer, em Jataí. Laira era conhecida pelo amor à família, pelo jeito acolhedor.\nPara mim, a Laira sempre vai ser essa mulher que dançava, gentil, alegre, que falava alto, ria alto, amava alto... tinha esse dom raro de transformar qualquer encontro em casa cheia e gente à vontade”, disse o enteado, Igor Palhares, nas redes sociais.\nEspecialista em direito civil e imobiliário, a advogada era casada e mãe de dois filhos. O esposo Milson Severino prestou homenagem e destacou a saudade da companheira.\n“Nunca pensei que ia fazer uma postagem dessa. Já estou sentindo tanto a sua falta. Como foi pouco tempo, mas como foi bom estar com você!”, declarou.\nMorte de advogada causa comoção em Jataí