Gerente de academia, Tiago Cardoso dos Santos, foi encontrado morto (Reprodução / Instagram Tiago Cardoso)\nUm gerente de academia, identificado como Tiago Cardoso dos Santos, de 39 anos, foi encontrado morto em uma calçada, no Bairro São Francisco, em Goiânia. A causa da morte ainda será esclarecida na investigação, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nO corpo foi encontrado por volta das 21h50. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada com sangramento no rosto e o queixo quebrado. Os socorristas informaram que foi utilizado o desfibrilador, mas não foi constatada atividade cardíaca. O óbito foi confirmado no local. Funcionários da academia disseram que há suspeita de mal súbito.\nConforme informações da ocorrência, cujo POPULAR teve acesso, a Polícia Militar ouviu um amigo da vítima, que contou ter estado com Tiago, por volta das 17h, em um bar no Setor Marista, onde consumiram bebidas alcoólicas. Ainda segundo o relato, Tiago deixou o local por volta das 20h30 e solicitou um carro de aplicativo para ir para casa.