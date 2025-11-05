O gerente de academia Tiago Cardoso dos Santos, de 39 anos, esteve em um bar no Setor Marista com um amigo antes de ser encontrado morto em uma calçada, no Bairro São Francisco, em Goiânia, segundo a Polícia Militar. Conforme informações da ocorrência, eles consumiram bebidas alcoólicas. Depois, Tiago deixou o local e solicitou um carro de aplicativo para ir para casa. A Polícia Civil investiga o caso.\nEntenda o caso\nO corpo de Tiago foi encontrado na noite de domingo (2). Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada com sangramento no rosto e com o queixo quebrado. Os socorristas informaram que foi utilizado o desfibrilador, mas não foi constatada atividade cardíaca. A morte foi confirmada ainda no local. Funcionários da academia disseram que há suspeita de mal súbito. A causa da morte ainda não foi divulgada pela polícia.