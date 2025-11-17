Funcionário foi preso na sexta-feira (Divulgação/Polícia Civil de Goiás)\nO gerente de banco em Goiânia, que foi preso ao tentar desviar R$ 50 milhões de contas, era monitorado na agência, informou a Polícia Cívil de Goiás. Ao POPULAR, a instituição bancária confirmou que o monitoramento interno detectou as supostas fraudes. O delegado responsável pelo caso, Thiago César de Oliveira, disse à reportagem, nesta segunda-feira (17), que a prisão do investigado foi convertida em preventiva, sem prazo.\nComo o nome do investigado não foi revelado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dele.\nO banco, por meio de nota, informou que o sistema de segurança identificou e bloqueou várias tentativas de desvios de contas. E, foi isso que evitou "prejuízos para clientes ou para a instituição" (veja íntegra da nota ao final desta reportagem).