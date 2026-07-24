-VÍDEO: Gerente de banco morre após salvar filho e sobrinho de se afogarem em praia na Bahia (1.3436529)\nO gerente de banco Reginaldo Antunes Simões, de 44 anos, que morreu após se afogar em uma praia na Bahia, estava em viagem de férias com a família, segundo a Caixa Econômica Federal (CEF). O banco lamentou a morte do colaborador e solidarizou-se com familiares e amigos.\nGerente de banco morre após salvar filho e sobrinho de se afogarem em praia na Bahia\nAdolescente que morreu após se afogar em Copacabana sonhava em ser lutador de MMA, diz treinador\nEntenda o caso\nMorador de Rio Verde, no Sudoeste de Goiás, Reginaldo morreu na quarta-feira (22) após salvar o filho e um sobrinho de afogamento na praia de Itacimirim, em Camaçari. O Corpo de Bombeiros da Bahia informou que foi chamado e realizou o resgate de Reginaldo com o auxílio de um helicóptero, mas a morte dele foi confirmada ainda no local. Um vídeo mostra quando os bombeiros tentam salvar Regialdo (assista acima).