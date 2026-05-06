Osvaldo Araújo, de 43 anos. Ele trabalhou no Panela Mágica por cerca de 10 anos (Reprodução/Restaurante Panela Mágica)\nApós a partida precoce e repentina de Osvaldo Rita de Araújo, de 43 anos, o gerente do restaurante Panela Mágica, amigos e clientes prestaram homenagens ao profissional nas redes sociais. Osvaldo não foi lembrado apenas como um colaborador do estabelecimento, mas sim como um amigo que tratava a todos com carinho e gentileza. A causa da morte ainda não foi divulgada.\nO colaborador morreu nesta segunda-feira (4), em Goiânia. O velório ocorreu na manhã desta terça-feira (5) no Cemitério Jardim das Palmeiras, também na capital. Já o enterro será realizado no estado do Mato Grosso, onde mora a família.\nNa publicação de pesar do Panela Mágica, uma cliente do local escreveu nos comentários que Osvaldo deixa saudade e será sempre lembrado por seu ‘carinho e elegância’.