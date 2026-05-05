Osvaldo Araújo, de 43 anos. Ele trabalhou no Panela Mágica por cerca de 10 anos (Reprodução/Restaurante Panela Mágica)\nO gerente do restaurante Panela Mágica, Osvaldo Rita de Araújo, de 43 anos, morreu nessa segunda-feira (4) em Goiânia. Em um comunicado nas redes sociais, o perfil do comércio lamentou o caso e disse que o profissional se destacou pela dedicação e carinho com os clientes (leia na íntegra ao final do texto). A causa da morte não foi divulgada.\nO velório de Osvaldo ocorre na manhã desta terça-feira (5) no Cemitério Jardim das Palmeiras, também na capital. Já o enterro será realizado no estado do Mato Grosso, onde mora a família. Ao g1 Goiás, o proprietário do Panela Mágica, Caio Luciano de Barros, disse que Osvaldo era mais do que um colaborador.\nTrabalhou com a gente uns 10 anos, uma pessoa excepcional, e nem era funcionário, era nosso amigo. Pessoa que cativou muita gente aqui no restaurante", compartilhou Caio.