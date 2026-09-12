-peixe_grande_rio.mp4 (1.3454188)\nConhecido como 'gigante silencioso', um jaú de aproximadamente 1,5 metro foi fisgado durante uma pescaria nos cânions do Rio Araguaia, em Baliza, no sudoeste de Goiás. O guia de pesca Leandro Rodrigues Ferreira, de 39 anos, realizou a captura com mais dois pescadores, e logo de cara, o tamanho do animal chama atenção. Mas para além disso, o jaú possui caracteristicas que ajudam a explicar a espécie ser um dos grandes peixes dos rios brasileiros.\nDe acordo com informações do Ministério da Pesca e Aquicultura do Governo Federal, o jaú pode ultrapassar 1,5 metro de comprimento e chegar a cerca de 90 quilos.\nO peixe foi fisgado no dia 1º. Em entrevista à repórter Maria Victoria, de O POPULAR, Leandro contou que o peixe tinha sido medido inicialmente com 1,45 metro, mas a medição foi prejudicada pelo tamanho e pelo peso do animal.